Течения искусства: Политех представил выставку о силе водной стихии

В Москве 11 апреля открывается совместный проект Политехнического музея и Галереи на Елоховском. Экспозиция объединяет музейные редкости и работы 11 художников — от признанных мастеров, таких как Владимир Дубосарский, до восходящих звезд современного искусства.
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