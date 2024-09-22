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Беременность оказывает значительное влияние на работу мозга – исследование

Беременность оказывает значительное влияние на работу мозга – исследование

Новое исследование представляет первую подробную карту изменений в мозге во время беременности. Она демонстрирует, что у взрослых людей мозг обладает значительной способностью к изменениям — нейропластичностью.

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