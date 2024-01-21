Алексей Корзубов: на земле, на воде и в блеске софитов.

О том, что в ОАО ´Белшина´ существует и работает добровольная дружина, мы напоминаем регулярно, когда ее участники получают очередную награду по результатам деятельности (таких трофеев у дружины - полон шкаф).
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