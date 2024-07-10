Актрисе Яне Кошкиной потребовалась срочная операция

Актриса Яна Кошкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official Актриса Яна Кошкина попала в больницу из-за требующейся экстренной операции.
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