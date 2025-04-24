📹❗️На кадрах, отснятых киевлянами, запечатлены редкие моменты удара оперативно-тактическими квазибаллистическими ракетами 9М723-1 комплексов "Искандер-М" по объектам ВСУ в Киеве.
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📹❗️На кадрах, отснятых киевлянами, запечатлены редкие моменты удара оперативно-тактическими квазибаллистическими ракетами 9М723-1 комплексов "Искандер-М" по объектам ВСУ в Киеве.