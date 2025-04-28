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Крым — России, Тайвань — Китаю: вот новый мир. А на что рассчитывают США?

Крым — России, Тайвань — Китаю: вот новый мир. А на что рассчитывают США?

Глобальный нарратив США был серьезно подорван такими событиями, как российская специальная военная операция на Украине, действия Турции в Ливии, Карабахе и Сирии после подавления попытки госпереворота 15 июля 2016 года, проект Китая "Один пояс, один путь", шаги по наращиванию военной мощи в Южно-Китайском море, пошатнувшие равновесие в Индо-Тихоокеанском регионе, а также решительная стратегия Пекина в отношении Тайваня.

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