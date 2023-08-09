У блогера Блиновской арестовали еще 12 счетов

РИАМО - 9 авг. Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее супругом около 1 млрд рублей налогов наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке «Тинькофф», Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке.