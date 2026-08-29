Iran's Ghalibaf Declares Persian Gulf Oil Flows For 'All Or None' Via The Cradle Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf declared on 28 August that either all Persian Gulf countries will be allowed to export oil freely or none will, adding that the security of West Asia depends on the withdrawal of US forces.
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