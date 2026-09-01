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Daily Storm

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У Гладкова впервые после ухода с поста губернатора Белгородской области «ожили» каналы в Telegram и MAX

У Гладкова впервые после ухода с поста губернатора Белгородской области «ожили» каналы в Telegram и MAX

Две появившееся у него публикации посвящены Дню знанийСегодня в каналах Вячеслава Гладкова в Telegram и MAX впервые за 3,5 месяца появились новые публикации.

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