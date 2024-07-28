Патрушев связал возможное снятие моратория на размещение РСМД с действиями США

Россия реагирует на действия Соединенных Штатов, Вашингтон принимает решения независимо от РФ. Так помощник президента РФ Николай Патрушев прокомментировал возможность снятия Россией моратория на размещение РСМД, его слова приводит РИА Новости.
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