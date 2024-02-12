Ариана Романовского приговорили к семи годам колонии строго режима по "делу Ростеха"

Суд вынес приговор по "делу Ростеха". Бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского и и журналиста Тамерлана Бигаева приговорили к 7 годам колонии строгого режима, бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова — к 7, 6 года.
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