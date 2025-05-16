Момент смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» попал на видео

Момент смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной попал на видео. Его опубликовал департамент транспорта (Дептранс) Москвы в Telegram-канале, уточнив, что все случилось на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко.
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