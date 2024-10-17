Армянские БАД не прошли проверку в России: В мусорку полетят 118 тысяч упаковок

Роспотребнадзор изъял из оборота тысячи упаковок БАД, содержащих симетикон"Ведомостям" стало известно, что в России из оборота изъяли более 118 000 упаковок армянских биологически активных добавок (БАД), поскольку они в своём составе имеют запрещённые компоненты.