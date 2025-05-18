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В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

Эстонская Республика обвинила РФ в задержании нефтяного танкера Green Admire, формально принадлежащего греческой компании Aegean Shipping и следовавшего из Силламяэ (второй по грузообороту морской торговый порт Эстонии и пятый в Прибалтийских вымиратах) под флагом Либерии в северную часть Финского залива, откуда он должен был продолжить движение в западном направлении.

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