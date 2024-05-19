Открытку сыну с «Литературной почты» отправил заместитель директора РЖД Дмитрий Головкин

Сегодня завершающий день Книжного салона XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон посетил заместитель директора РЖД Дмитрий Головкин, который отправил своему сыну послание в будущее через «Литературную почту» издания «Петербургский дневник».
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