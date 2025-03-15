Спецоперация 2.0: на очереди Прибалтика и Польша Партия войны на Западе Давить на Россию, принуждать к позорному миру и добиться репараций – примерно такие лозунги сейчас слышны в стане западной партии войны.
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