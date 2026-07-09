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Пронедра

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Правительство полностью запретило экспорт дизельного топлива

Правительство полностью запретило экспорт дизельного топлива Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть год к году, из-за чего ситуация на АЗС остается напряженной.

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