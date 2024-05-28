⚡Худсовет составында 10 елга якын эшләгән Зилә Сөнгатуллина: "Хәзер радио фондына нәрсә генә алмыйлар, бөтен чүп-чарны җыялар.
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⚡Худсовет составында 10 елга якын эшләгән Зилә Сөнгатуллина: "Хәзер радио фондына нәрсә генә алмыйлар, бөтен чүп-чарны җыялар.