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30 октября на Южном Урале ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

30 октября на Южном Урале ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

Сегодня синоптики прогнозируют на Южном Урале дождь, мокрый снег и гололед. Во вторник область будет находиться под влиянием промежуточного горного хребта, что приведет к облачному небу с прояснениями и небольшим осадкам в виде дождя и мокрого снега.

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