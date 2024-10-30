30 октября на Южном Урале ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

Сегодня синоптики прогнозируют на Южном Урале дождь, мокрый снег и гололед. Во вторник область будет находиться под влиянием промежуточного горного хребта, что приведет к облачному небу с прояснениями и небольшим осадкам в виде дождя и мокрого снега.