Овечкин эмоционально поздравил Мирошниченко с первым голом за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ярко поздравил соотечественника и партнёра по команде Иван Мирошниченко с голом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».
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