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Швентек о том, что слушает перед матчами: «Люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin»

Швентек о том, что слушает перед матчами: «Люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin»

В первом круге Australian Open она обыграла Катерину Синякову – 6:3, 6:4. – Что играло у тебя в наушниках, когда ты выходила на корт? Что-то медитативное? Рок-н-ролл? – Нет, мне нельзя медитировать перед матчем.

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