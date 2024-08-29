Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Дніпровська філія «Газмережі» інформує про проведення ремонтних робіт у вересні 2024 року

Дніпровська філія «Газмережі» інформує про проведення ремонтних робіт у вересні 2024 року

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків.

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