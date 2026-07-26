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Стало известно, как сложилась судьба актрисы Татьяны Клюевой

Стало известно, как сложилась судьба актрисы Татьяны Клюевой

Известная актриса Татьяна Клюева, звезда фильма-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», после съемок в легендарной картине отказалась от карьеры в кино, вышла замуж за морского офицера, сменила фамилию и уехала… .

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