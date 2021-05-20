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ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

Прошло уже двадцать лет фактически, как Единый госэкзамен стал неотъемлемой частью российской системы образования.

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Александр Потеряев
Если чел знает материал,то егэ он сдаст. Значит не сдавать ЕГЭ ,а отвечать старым способом будут выбирать те кто априори не знает материал.
Yvan
Между экзаменом (устным или письменным) и "угадайкой" ЕГЭ разница такая же, как между "Запорожцем" и "Мерседесом".
Pawel Polistchuk
Только поменяй местами "Запор" (ЕГЭ - угадайка) и "Мерс" (обычный экзамен) :):):)
Александр Потеряев
Для Вас угадайка , а для знающего чела это нормально. Ну может быть иногда прийдется выбрать ведь всё знать практически не возможно. Но по любому ЕГЭ более точно оценивает знания. Так как у каждого экзаменатора свои требования.
Кочемли
Правительство против научного сообщества. Будет ли консенсус?
Геннадий Кюльминов
Откуда пришло ЕГЭ в наши школы?Из США!Где для учеников не могущих словами выразить ответ и придумали тестирование!Кстати в Англии переходят на систему образования на подобии образования в СССР!Здесь в инете как то прочитал,что на вопрос по биологии не смог ответить даже профессор биологических наук(Вопрос из тестов по биологии)!Вот такие кружева!

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