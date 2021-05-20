ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

Сергей ЕПолитикаЕГЭ приговаривают к «высшей мере» Прошло уже двадцать лет фактически, как Единый госэкзамен стал неотъемлемой частью российской системы образования.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПотеряевЕсли чел знает материал,то егэ он сдаст. Значит не сдавать ЕГЭ ,а отвечать старым способом будут выбирать те кто априори не знает материал.YvanМежду экзаменом (устным или письменным) и "угадайкой" ЕГЭ разница такая же, как между "Запорожцем" и "Мерседесом".Pawel PolistchukТолько поменяй местами "Запор" (ЕГЭ - угадайка) и "Мерс" (обычный экзамен) :):):)Александр ПотеряевДля Вас угадайка , а для знающего чела это нормально. Ну может быть иногда прийдется выбрать ведь всё знать практически не возможно. Но по любому ЕГЭ более точно оценивает знания. Так как у каждого экзаменатора свои требования.КочемлиПравительство против научного сообщества. Будет ли консенсус?Геннадий КюльминовОткуда пришло ЕГЭ в наши школы?Из США!Где для учеников не могущих словами выразить ответ и придумали тестирование!Кстати в Англии переходят на систему образования на подобии образования в СССР!Здесь в инете как то прочитал,что на вопрос по биологии не смог ответить даже профессор биологических наук(Вопрос из тестов по биологии)!Вот такие кружева!Комментировать
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