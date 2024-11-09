Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...В Курской области...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Если Трамп такой "балван", то он "клюнет". Но он БИЗНЕСМЕН и знает, что на Украине корупция зашкаливает. А денежки бо...В Раде предлагают...
  • Алекс Сэм
    Либо свои грохнут, либо наши как до границы с ЕС дойдут посадят, а может завалят за попытку сопротивления при задержа...Не чернь какая-ни...

Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве  большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх