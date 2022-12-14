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Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенников

Юрист Соловьев предупредил о новой схеме мошенников

Юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники начали использовать новую схему. В беседе с «Прайм» Соловьев объяснил, что злоумышленники стали звонить россиянам под видом сотрудников правоохранительных органов, проводящих якобы «важное расследование».

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