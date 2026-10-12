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Мэр Нью-Йорка возмутил итальянцев, отказавшись участвовать в параде в честь Дня Колумба

Мэр Нью-Йорка возмутил итальянцев, отказавшись участвовать в параде в честь Дня Колумба

В США во второй понедельник октября отмечается национальный праздник День Колумба (Columbus Day) в честь первооткрывателя Нового Света.

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