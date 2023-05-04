Военное обозрение

3 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Все дружба с Окраиной закончилась :) ?Молдавия собралас...
  • Владислав Владислав
    А как же дружба и солидарность ?Молдавия собралас...
  • Алексей Куницын
    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командование «оркестра» ранее обратились к начальнику Генерального штаба, ...«Зачем он это дел...

В Токио на улицы вышли тысячи противников милитаризации Японии в связи с конфликтом на Украине

В Токио на улицы вышли тысячи противников милитаризации Японии в связи с конфликтом на Украине

По улицам японской столицы Токио прошел многотысячный марш противников изменения Конституции Японии. В акции, по сообщениям средств массовой информации, участвовали более 25 тысяч человек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх