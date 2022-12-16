14 000 полицейских обеспечат порядок во Франции во время финала ЧМ-2022. 12 800 сотрудников задействуют во время матча за 3-е место

14 000 полицейских обеспечат порядок во Франции во время финала ЧМ-2022. 12 800 сотрудников задействуют во время матча за 3-е место

14 000 полицейских будут обеспечивать порядок во Франции во время финала ЧМ-2022. В воскресенье Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира.

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