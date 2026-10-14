Сначала было неудобство, потом раздражение, а теперь — тревога. Цифровые сервисы давно перестали быть приятным дополнением к жизни и стали её обязательной частью: деньги на счетах есть, а расплатиться нечем; нужно взять билет на поезд — а сайт завис; сделка с недвижимостью срывается, потому что платформа не открывается.