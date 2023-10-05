В жилых домах Петербурга начинают топить, но довольны не все

В Северной столице стартует отопительный сезон. До этого момента периодическое протапливание случалось в детсадах, больницах, школах и прочих социальных объектах, однако, начиная с пятницы, тепло подадут везде.
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