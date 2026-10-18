Результат попадания БЭКа в сухогруз Chelsea 3 показали на видео Недавно в акватории Чёрного моря, в исключительной экономической зоне Болгарии, к востоку от города Бяла, был атакован сухогруз Chelsea 3 (IMO: 9361392) под флагом Мальты, принадлежащий украинской компании STAR SKY SHIPPING.