Результат попадания БЭКа в сухогруз Chelsea 3 показали на видео Недавно в акватории Чёрного моря, в исключительной экономической зоне Болгарии, к востоку от города Бяла, был атакован сухогруз Chelsea 3 (IMO: 9361392) под флагом Мальты, принадлежащий украинской компании STAR SKY SHIPPING.
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