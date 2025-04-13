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Царьград

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Фидан и Хусейн обсудят совместные меры безопасности Турции и Ирака

Фидан и Хусейн обсудят совместные меры безопасности Турции и Ирака

Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании в Анталье обсудит с иракским коллегой Фуадом Хусейном сотрудничество в борьбе с террористами.

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