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СМИ: Израиль готов наносить удары по сектору Газа, несмотря на находящихся там заложников

СМИ: Израиль готов наносить удары по сектору Газа, несмотря на находящихся там заложников

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение наносить удары по сектору Газа даже если это будет потенциально угрожать находящимся там израильским заложникам, – сообщает в понедельник, 9 октября, издание The Times of Israel.

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