Какой сегодня праздник: 4 февраля

4 февраля отмечают ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА. История этого дня начинается в 2000 году, когда была подписана Парижская хартия против рака, которая провозгласила необходимость обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи, большего финансирования исследований онкологических заболеваний, лучшего понимания и, прежде всего, уважения достоинства всех людей, живущих с этой болезнью.