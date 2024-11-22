Деревня под Челябинском может потерять связь с цивилизацией

Единственная дорога в южноуральскую деревню превратилась в каток. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, единственная дорога в деревню Чурилово (Красноармейский район) покрылась льдом.
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