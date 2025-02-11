Александр Ревва увез жену к Пугачевой — светятся от счастья рядом друг с другом

Шоумен поделился подробностями путешествия. Александр Ревва с женой Анжеликой Социальные сетиАлександр Ревва отправился в отпуск вместе с женой Анжеликой, однако место для отдыха шоумен выбрал необычное — не любимые у российских звезд Мальдивы, не Дубай и не Турцию, а Кипр, где сейчас хоть и не очень тепло (порядка 16 градусов), но довольно солнечно.