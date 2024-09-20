Министр транспорта Антон Воронов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку самых упоминаемых вошли четыре министра и один зампред правительства Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года.
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