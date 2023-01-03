«Сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых показывали на YouTube. Меня не понимали». Прокоп о «Ботеве»

Новичок «Ботева» Прокоп рассказал, как объяснял своим партнерам свое прошлое в медиафутболе. «Когда меня спросили, где я играл до этого, сказал, что я блогер и выступал в командах, игры которых снимали и показывали на YouTube.
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