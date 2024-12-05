Переворот в Абхазии продолжается: Подставит ли Москва другую щёку после оплеухи

МС

Марина Свобода

что касается бизнеса русских в Абхазии - то вот именно как в Сочи, как в Крыму. Загажено все побережье, застроено стенка в стенку плотно плотно. Ничего от ауры Крыма уже не остается. Я бы тоже сто раз подумала на месте абхазцев. А вот вливать туда наше богатство категорически нельзя. пусть сами разгребаются. Их в 2008 г спасли, им отстроили города. Им дают по всем направлениям деньги, преференции. Не ценят? Пусть варятся в своем соку. Хватит уже жалеть и поддерживать. Россия большая, но кормить всю приблуду пора прекращать. Свой народ надо поднимать, его уровень жизни. Вчера общалась с клиенткой. Ей восьмой десяток, а она вынуждена работать. Вот о чем надо думать. Над рождаемостью русских, для чего обеспечить им нормальные условия: жилье не по ипотекам, работу с нормальной зарплатой, детские сады, бесплатное здравоохранение. Пока для своих жизни нет, незачем создавать условия чужим. И патриотизма будет больше и не надо будет платить миллионы, что парни из бедных семей за бабло защищали тех, кто сидит на их шеях.