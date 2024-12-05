Страна и люди
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Страна и люди

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Переворот в Абхазии продолжается: Подставит ли Москва другую щёку после оплеухи

Переворот в Абхазии продолжается: Подставит ли Москва другую щёку после оплеухи

Сергей Латышев Антироссийский переворот в Абхазии с изгнанием готового сотрудничать с Москвой президента Аслана Бжании — под грохот бомб и снарядов на Украине и в Сирии — набирает обороты.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
что касается бизнеса русских в Абхазии - то вот именно как в Сочи, как в Крыму. Загажено все побережье, застроено  стенка в стенку  плотно плотно. Ничего от  ауры Крыма уже не остается. Я бы тоже сто раз подумала на месте абхазцев.  А вот вливать туда наше богатство категорически нельзя. пусть сами разгребаются. Их в 2008 г спасли, им отстроили  города. Им дают по  всем  направлениям деньги, преференции. Не ценят? Пусть варятся в своем соку. Хватит уже жалеть и поддерживать. Россия большая, но кормить всю приблуду  пора прекращать. Свой народ надо поднимать, его уровень жизни. Вчера общалась с клиенткой. Ей  восьмой десяток, а она вынуждена работать. Вот о чем надо думать. Над  рождаемостью русских, для чего обеспечить им нормальные условия: жилье не по ипотекам, работу с нормальной зарплатой, детские сады, бесплатное здравоохранение. Пока для своих жизни нет, незачем создавать условия чужим.  И патриотизма будет больше и не надо будет платить миллионы, что парни из бедных семей за бабло защищали тех, кто сидит на их шеях.
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