Какие ощущения при анальном сексе у женщин и мужчин?

Анальный секс — один из популярных способов получения удовольствия. Несмотря на всеобщее мнение и критику, не спешите делать выводы, ведь такой вид интима позволит достигнуть абсолютно новых вершин и разнообразить половую жизнь.
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