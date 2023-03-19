В СК России начата проверка высказывания министра юстиции ФРГ

Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату Следственного комитета дать правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии.
Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату Следственного комитета дать правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии.
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