smi.today

4 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Выход только один, объявить МУС международной террористической организацией. После этого, чисто формально, поднять во...ЮАР: Если Путин п...
  • Николай Герасименко
    Это стая непуганых хохлятских пердолётов охраняют небо Салорейха.Жители Киева сооб...
  • Николай Герасименко
    Этот БПЛА упал?Опубликовано виде...

В СК России начата проверка высказывания министра юстиции ФРГ

В СК России начата проверка высказывания министра юстиции ФРГ

Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату Следственного комитета дать правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх