Гвардии сержант под артобстрелом ВСУ восстановил связь между отрядами ВС РФ

Министерство обороны РФ Минобороны РФ отметило подвиг гвардии сержанта Сергея Ермакова, который, не испугавшись артиллерийского обстрела и дрона ВСУ, смог восстановить связь между российскими подразделениями в зоне проведения спецоперации.
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