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Гвардии сержант под артобстрелом ВСУ восстановил связь между отрядами ВС РФ

Гвардии сержант под артобстрелом ВСУ восстановил связь между отрядами ВС РФ

Министерство обороны РФ Минобороны РФ отметило подвиг гвардии сержанта Сергея Ермакова, который, не испугавшись артиллерийского обстрела и дрона ВСУ, смог восстановить связь между российскими подразделениями в зоне проведения спецоперации.

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