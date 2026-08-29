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За рулем

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Haval H9 «Душа Силы»: дикий внедорожник с тремя блокировками

Haval H9 «Душа Силы»: дикий внедорожник с тремя блокировками

Компания Great Wall Motor объявила о старте продаж в Китае специальной модификации под названием «Li Hun Edition» (в переводе – «Душа Силы»).

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