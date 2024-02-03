Маск обвинил Байдена в потворстве нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля обвинил президента США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, с помощью которой американский лидер надеется обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.
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