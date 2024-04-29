В Шереметьево полицейские проверяют всех сотрудников-мигрантов

В московском Шереметьево масштабная полицейская облава — фокус на всех сотрудников-мигрантов. Уже проверено больше 350 таксистов-нелегалов, а также примерно 230 сотрудников подрядных организаций аэропорта.
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