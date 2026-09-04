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Царьград

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Кобяков предложил роль России в спасении Украины

Кобяков предложил роль России в спасении Украины

Советник президента России Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме высказал мнение, что мир изменился бы, если бы Трамп отправил Зеленского в тюрьму Гуантанамо.

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Роман Орманин

Пиндостан стал четвёртым рейхом, а Гуантанамо филиал сс фашистской организации куба должна взорвать это позорное пятно на своей земле и отправить всех заключённых прямо в пиндостан!!! Вива Куба!!! Смерть америко-украиниан вор пигс!!!