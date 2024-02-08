DE: Россия могла ударить по Киеву гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express, которая занимается освещением вопросов обороны, сообщила, что появились признаки того, что сегодня Россия могла впервые применить для удара по Украине гиперзвуковую ракету 3M22 «Циркон».
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