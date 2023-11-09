Перенёс инсульт: Сооснователь Apple госпитализирован

Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после перенесённого инсульта.После перенесенного ишемического инсульта сооснователь технологической компании Apple госпитализирован в столице Мексики – Мехико.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии