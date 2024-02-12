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Игра "Оператор БПЛА"

Игра "Оператор БПЛА"

Игра "Оператор БПЛА"Команда российских разработчиков из FireDevTeam опубликовали информацию о разработке военно-патриотической игры "Оператор БПЛА".

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